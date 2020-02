Studente arrestato Egitto, legale: Zaki chiede perizia medica per torture

Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato venerdì a Il Cairo, "ha chiesto di essere visitato da un medico legale per mettere agli atti le tracce della tortura subita". Lo ha affermato Hoda Nasrallah, uno degli avvocati che segue il caso. "Zaki è stato sottoposto a scosse elettriche e colpito, ma in maniera da non far vedere tracce sul suo corpo", ha precisato il legale.