Strasburgo, padre e figlia arrestati per un errore alle casse automatiche Ikea

I quattro barattoli - In un lungo post su Twitter si legge che la ragazza era andata all'Ikea con il padre. Dopo aver preso ciò che serviva - qualche oggetto per la casa e quattro barattoli di vetro chiusi ciascuno da un tappo, trovati in esposizione sullo scaffale - sono andati alle casse automatiche. Emilie ha passato prima le sue cose che ha pagato subito e poi quelle del padre, tra cui i famosi barattoli. Diretti verso l'uscita padre e figlia vengono fermati alla cassa dall'agente di sicurezza che li avverte che non hanno passato per bene lo scanner sui barattoli. Effettivamente coperchi e vasetti sono venduti separatamente e i due non avevano pagato tutto quello che c'era da pagare. Il padre della ragazza si scusa dicendo che non se ne erano resi conto e che avrebbero pagato subito i coperchi. Dall'agente di sicurezza i due passano nelle mani del direttore del negozio che accusa padre e figlia di essere dei ladri e chiama la polizia.



Dall'Ikea al carcere - Senza avere nessuna possibilità di spiegarsi i due vengono portati in commissariato per furto organizzato. Nell'incredulità più totale Emilie e suo padre vengono separati e messi in due celle diverse. Ma per fortuna cambia il turno in commissariato e un agente più ragionevole ascolta il padre della ragazza e rilascia entrambi dopo tre ore passate in cella.



Le scuse del marchio svedese - Dopo che la questione ha suscitato diverse proteste online Ikea France ha twittato: "Privilegiamo sempre il dialogo e ci rincresce sinceramente per questa situazione. Ci impegniamo a ritirare la nostra denuncia e presentiamo le nostre scuse". La morale della vicenda però è riassunta da Emilie: "Fate attenzione alle casse, passate bene i vostri articoli e non dimenticate che potete andare in custodia per dei barattoli".