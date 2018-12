Strasburgo, deceduto uno dei feriti: sale a 5 bilancio dei morti

Si aggrava il bilancio dell'attentato di martedì a Strasburgo: è morto infatti Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, rimasto fino ad oggi in coma profondo. Lo riporta Le Monde. Il terrorista Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva fatto fuoco. La vittima era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto venerdì per una ferita simile.