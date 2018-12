Strasburgo, Cherif condannato per truffa in Germania ed espulso

Cherif Chekatt, l'uomo ricercato per l'attentato di Strasburgo, aveva parzialmente scontato in Germania una condanna a due anni e tre mesi per truffa, inflitta nel 2016, trascorrendo poco più di un anno in cella. Era successivamente stato espulso in Francia, secondo quanto rivela il ministro dell'Interno del Land tedesco Baden-Wurttemberg, citato dal quotidiano Figaro.