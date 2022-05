Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti

Ken Paxton, alleato di Donald Trump e procuratore generale del Texas, rilancia l'idea di armare gli insegnanti all'indomani della sparatoria della scuola elementare del Texas.

"Non possiamo fermare i cattivi. Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore", ha detto Paxton. Parole in contrasto con quelle dette in precedenza dal presidente Joe Biden, che si era scagliato contro la "lobby delle armi", accusando i legislatori di non essere "capaci di varare leggi che limitino il diritto alla detenzione delle armi da fuoco".