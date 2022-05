Strage scuola Texas, capo polizia: "Sbagliato non fare irruzione"

"E' stata una decisione sbagliata".

Così Steven McCraw, capo del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, ha definito la decisione delle forze dell'ordine di non sfondare la porta della classe dove il killer stava sparando agli alunni. Il comandante che ha deciso di non fare subito irruzione, ha chiarito McCraw, riteneva che "non ci fossero bambini a rischio. Ovviamente sbagliava".