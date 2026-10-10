Strage in Pennsylvania: uomo spara e uccide otto persone prima di togliersi la vita

Shock in Pennsylvania. Un uomo ha aperto il fuoco e ucciso otto persone, fra cui due bambini, prima di togliersi la vita all'interno di un'abitazione a Erie. Secondo quanto riferito dai media americani, l'allerta è scattata intorno alle 17 ora locale di venerdì 9 ottobre quando gli agenti sono stati chiamati da alcuni vicini dopo aver udito colpi di arma da fuoco. Quando sono arrivati hanno trovato due donne morte in strada. Poi la casa è stata circondata: all'interno i colpi di arma da fuoco non si sono fermati, e quando la polizia è riuscita a entrare nell'abitazione ha trovato i corpi di altre sette persone, inclusi due bambini e l'aggressore, che stando alle prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita.
Il capo della polizia di Erie: "Mai visto nulla di simile"
"Non ho mai visto nulla di simile in oltre 28 anni di carriera", ha detto il capo della polizia di Erie, Rick Lorah, a un'emittente tv locale. "Non sono sicuro che la città di Erie abbia mai assistito a una tale perdita di vite umane e a una devastazione come quella a cui abbiamo appena assistito", ha aggiunto. Lorah non ha voluto fornire ulteriori dettagli, ma ha definito le circostanze della sparatoria "profondamente inquietanti".
Città sotto shock
Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato di aver offerto il "pieno sostegno" della sua amministrazione al sindaco di Erie, Daria Devlin. La città, sotto shock, si trova a circa 200 chilometri a nord di Pittsburgh.