Strage Nuova Zelanda, polizia: "Attentato condotto da un solo uomo"

Nell'attentato a due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, in cui sono morte 49 persone, è stato coinvolto soltanto un uomo. Lo ha dichiarato il commissario della polizia, Mike Bush, parlando dei risultati preliminari delle indagini. Durante una conferenza stampa Bush ha dichiarato che la polizia non ha prove che suggeriscano che altri siano stati coinvolti negli attacchi. Il 28enne australiano Brenton Tarrant ha quindi agito da solo.