Strage moschee in Nuova Zelanda, Tarrant minacciato in carcere

Brenton Tarrant, l'australiano di 28 anni autore della strage di venerdì in due moschee di Christchurch, è nel mirino delle gang criminali locali che minacciano ritorsioni contro di lui in carcere. Lo riferisce il New Zealand Herald. "Anche noi abbiamo amici in prigione", ha detto uno dei membri di una banda, lasciando intendere una minaccia.