Strage migranti, Guardia costiera: navi trovate e segnalate alla Libia

La Guardia costiera italiana ha individuato i mercantili che erano più vicini all'area in cui era stata segnalata la presenza di imbarcazioni con a bordo migranti e li ha comunicati alle autorità libiche. Lo riferiscono fonti della Guardia costiera in merito alla ricostruzione effettuata da Alarm Phone dopo il terribile naufragio avvenuto giovedì. L'episodio è avvenuto in area Sar libica e le autorità di Tripoli hanno assunto il coordinamento.