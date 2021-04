Strage Indianapolis, l'arma del killer era stata sequestrata

Brandon Scott Hole , il 19enne identificato come l'autore della sparatoria di Indianapolis , prima di suicidarsi ha usato un fucile che gli era stato sequestrato dalle autorità lo scorso anno. All'epoca la polizia lo aveva interrogato e temporaneamente trattenuto per motivi di salute mentale , dopo che la madre aveva paventato un tentativo del figlio di farsi uccidere da un agente . Lo riferisce l'Fbi.

Non è ancora chiaro come il giovane sia rientrato in possesso dell'arma. Intanto la polizia ha identificato e diffuso i nomi delle otto vittime della sparatoria: si tratta di persone tra i 19 e i 74 anni.