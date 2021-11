Strage in Wisconsin, il racconto dei testimoni: "C'erano bimbi sdraiati a terra, la gente scappava piangendo"

IPA 1 di 11 IPA 2 di 11 IPA 3 di 11 IPA 4 di 11 IPA 5 di 11 IPA 6 di 11 IPA 7 di 11 IPA 8 di 11 Afp 9 di 11 Afp 10 di 11 Afp 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ho dovuto passare da un corpo all'altro per trovare mia figlia". Così Corey Montiho, membro del consiglio del distretto scolastico di Waukesha, ha raccontato la terribile esperienza da testimone oculare della strage in Wisconsin, dove un'auto è piombata sulla folla provocando morti e feriti. Altri sopravvissuti hanno riferito che "c'erano bimbi piccoli sdraiati per tutta la strada. La gente ha iniziato a correre, a scappare con le lacrime agli occhi".