Strage in Texas, uomo uccide 4 persone e si toglie la vita

Kevin Milazzo, 41 anni, ha ucciso quattro persone, compreso un bambino di 4 anni, prima di togliersi la vita a Corsicana, in Texas. La polizia locale ha risposto ad una chiamata di emergenza e quando è arrivata sul posto ha trovato due cadaveri, identificati come William "Bill" Mimms, 68 anni, e Connie Mimms (61), rispettivamente patrigno e madre di Milazzo, da subito sospettato come possibile assasino. In una differente località a circa 30 km, Frost, la polizia ha poi scoperto altri due corpi: Joshua Milazzo, 21 anni, figlio sempre del sospetto, e Hunter Freeman, un bimbo di 4 anni. C'era anche una donna adulta ferita, che è stata ricoverata in ospedale.