Strage in scuola Texas, famiglie vittime a Biden: "Ora di agire"

"Vogliamo un cambiamento, vogliamo un'azione" per evitare che stragi come quella della scuola elementare del Texas si ripetano.

E' l'appello delle famiglie delle vittime di Uvalde al presidente Usa Joe Biden, in visita nella città. "Una sparatoria di massa accade e rimbalza sui media. La gente piange, poi si dimentica e non interessa più a nessuno finché non accade di nuovo. La storia si ripete di continuo", lamentano i familiari dei 19 bimbi e dei due insegnanti uccisi.