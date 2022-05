Strage in chiesa nigeriana, anche molti bimbi fra le 31 vittime

Ci sono anche una donna incinta e "molti bambini" fra le 31 vittime della strage provocata dalla calca in una chiesa nigeriana.

Nel luogo di culto era in programma una distribuzione gratuita di cibo: la polizia ha spiegato che l'evento caritatevole, in un paese dove 80 milioni di persone vivono in estrema povertà, era previsto alle 9 di mattina, ma centinaia di persone sono arrivate prima del previsto e si sono accalcate ai cancelli iniziando a spingere e innescando la tragedia.