Strage di Pittsburgh, 35mila firme contro la visita di Donald Trump

Oltre 35mila persone hanno firmato una lettera aperta di un gruppo ebraico di Pittsburgh indirizzata al presidente americano Donald Trump, definito "non benvenuto" finché non denuncerà il nazionalismo bianco e non cesserà di attaccare le minoranze dopo la sparatoria nella sinagoga locale. La Casa Bianca ha annunciato la visita del tycoon in giornata, ignorando sia la missiva sia l'appello del sindaco di attendere almeno la sepoltura delle vittime.