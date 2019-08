Strage di El Paso, donna uccisa con il neonato in braccio: gli ha fatto da scudo

Tra le 20 vittime della strage di El Paso, dove un 21enne ha fatto fuoco, contro i clienti di un supermercato, in gran parte ispanici, c'era anche una donna di 25 anni con il figlio di due mesi in braccio. Lo ha riferito la sorella, Leta Jamrowski, 19 anni, di El Paso, dopo aver saputo che la sua familiare, Jordan Anchond, era stata uccisa al Walmart mentre stava comprando materiale per la scuola.

"Dalle ferite sul bimbo - ha spiegato la donna all'Associated Press - è probabile che mia sorella gli abbia fatto da scudo"-. Così quando è stata colpita con il piccolo in braccio, potrebbe esserci caduta sopra, insomma ha dato la sua vita per proteggerlo." La donna era madre di tre figli. Jamrowski ha passato la notte aspettando disperatamente notizie del marito della sorella, Andre Anchondo, rimasto ferito nell'attacco, perdendo via via le speranze con il passare delle ore. "Se fossero ancora vivi mi avrebbero contattato", constata tristemente Jamrowski.



Ryan Mielke, un portavoce del centro medico di el Paso ha detto che 13 degli oltre 20 feriti sono arrivati in ospedale con ferite, tra questi due bambini, poi trasferiti all'ospedale infantile. Altri 11 feriti, tra i 35 e gli 82 anni, sono stati ricoverati al centro medico Del Sol.



Tra le vittime anche tre cittadini messicani - Il presidente messicano Andre's Manuel López Obrador ha annunciato stanotte che almeno tre cittadini messicani sono morti nella sparatoria in Texas. Attraverso il suo account Twitter il capo dello Stato ha riferito che "mi si informa che tre messicani hanno perso la vita nella sparatoria del centro commerciale". -- "Mi rammarico per l'accaduto - ha aggiunto - ed invio le mie condoglianze ai famigliari delle vittime, sia statunitensi che messicane".