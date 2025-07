Strage di Corinaldo, Cavallari sarà estradato mercoledì dalla Spagna

Andrea Cavallari sarà probabilmente estradato nella giornata di mercoledì 30 luglio dalla Spagna. Secondo quanto fa sapere la Procura di Ancona, dalla Spagna è arrivato l'ok per il rientro in Italia del 26enne modenese, componente della banda dello spray e condannato per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona). Il giovane dovrebbe essere trasferito in carcere a Roma, forse a Rebibbia o Regina Coeli, anche se non c'è ancora l'ufficialità. Sarà il ministero ad indicare successivamente dove Cavallari andrà a scontare la sua pena.