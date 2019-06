Strage Bataclan, terrorista 39enne arrestato in Germania

Uno dei presunti autori dell' attacco terroristico al Bataclan di Parigi nel novembre 2015 è stato arrestato. Si tratta di un 39enne bosniaco destinatario di un mandato di cattura europeo. L'uomo è attualmente in custodia provvisoria in attesa di estradizione in Belgio. Lo ha annunciato la Procura di Dresda.

Il bosniaco 39enne è stato catturato una settimana fa, riferiscono i media tedeschi citando la procura di Dresda. L'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo con l'accusa di sostenere un'organizzazione terroristica in connessione con attacchi terroristici, compresa quello al Bataclan di Parigi.



Secondo quanto riportano i media tedeschi, si è arrivati al 39enne con un'indagine scattata dopo che a febbraio del 2019 altri due bosniaci erano stati arrestati a seguito del ritrovamento a Dresda di 17 granate a mano in un'auto vicino alla stazione centrale.



Il 13 novembre del 2015 tre commando, composti da nove jihadisti dell'Isis, attaccarono in diverse zone di Parigi provocando 130 morti e oltre 350 feriti. Novanta persone furono massacrate nella sala concerti del Bataclan, dove gli assalitori attaccarono durante un'esibizione del gruppo Eagles of Death Metal.