Strage alla Loveparade in Germania, Procura chiede archiviazione

La Procura di Duisburg, in Germania, ha chiesto l'archiviazione per tutti gli imputati al processo sulla strage alla Loveparade del 24 luglio 2010. Durante il festival della musica dance, a causa del sovraffollamento, morirono 21 persone tra le quali l'italiana Giulia Minola, e altre 652 restarono ferite. A gennaio il tribunale aveva chiesto l'archiviazione per 7 imputati, e il pagamento di una sanzione per altri tre.