Nel giorno del solstizio d'estate Stonehenge, in Gran Bretagna, si trasforma in uno dei luoghi più belli del mondo. Un suggestivo timelapse immortala tutto lo splendore dei monoliti illuminati dalla calda luce estiva. Solo il 21 giugno, infatti, è possibile ammirare il blocco centrale della struttura colpito dai raggi solari. L'evento unico porta in questo giorno migliaia di turisti e curiosi nel sito archeologico inglese. Non mancano, poi, seguaci di religioni neopagane che si precipitano a Stonehenge in pellegrinaggio. Molti infatti credono che la maestosa struttura sia stata creata per omaggiare solstizi ed equinozi.