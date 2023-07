Nato, Stoltenberg: "Via libera all'ingresso della Svezia, c'è l'accordo con la Turchia"

"Oggi è un giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratificazione avvenga il prima possibile. Ma non è mio compito dare dei tempi su quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rispettare i tempi del Parlamento turco - ha sottolineato - Budapest ora resta l'altro Paese a dover dare luce verde". "Credo che il problema dell'Ungheria verrà risolto", ha aggiunto il segretario.

Biden: "Bene l'accordo tra la Svezia e la Turchia"

"Accolgo con favore la dichiarazione rilasciata dalla Turchia, dalla Svezia e dal Segretario generale della Nato, sull'impegno del presidente Erdogan a dare il via libera all'adesione di Stoccolma". Lo scrive in una nota Joe Biden. "Sono pronto a collaborare con il presidente turco e il suo Paese per rafforzare la difesa nell'area euro-atlantica. Non vedo l'ora di dare il benvenuto al Primo Ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32° alleato nella Nato", ha sottolineato il presidente americano ringraziando Stoltenberg "per la sua ferma leadership".