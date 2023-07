Stoccolma, annullata la manifestazione per bruciare la Torah

A Stoccolma aveva organizzato una manifestazione per bruciare una Bibbia e una Torah.

Ma il promotore ha rinunciato al progetto, spiegando che la sua intenzione era solo quella di denunciare coloro che, pochi giorni fa, avevano dato alle fiamme copie del Corano proprio nella capitale svedese. Come riporta Afp, la polizia aveva dato il via libera all'evento, che si sarebbe dovuto tenere davanti all'ambasciata israeliana. A condannare la manifestazione era stato non solo lo Stato ebraico, ma anche diverse organizzazioni religiose.