Stoccolma, allerta sicurezza al Pride dopo i roghi del Corano

A Stoccolma scatta l'allerta sicurezza in occasione del Pride, in seguito ai roghi del Corano del mese di luglio.

L'evento nella capitale svedese dura una settimana, con il culmine previsto per sabato 5 agosto, quando la parata attraverserà le vie del centro della città. Nonostante la Svezia sia tra i Paesi più aperti e inclusivi per i diritti della comunità Lgbtq+, il tema della sicurezza continua infatti a essere centrale soprattutto dopo l'attacco alla manifestazione di Oslo l'anno scorso, per mano di un terrorista islamico.