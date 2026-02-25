Discorso di Trump, tensione in aula tra urla e slogan: deputato espulso per cartello "I neri non sono scimmie"

Mentre veniva accompagnato fuori, Green ha agitato il cartello verso i banchi repubblicani, dove il deputato Troy Nehls ha tentato di afferrarlo. "Ora, ci sono persone che credono che non dovrei prendere una posizione del genere. Ci sono altri che hanno preso posizioni, e anche loro sono stati vilipesi. Il dottor (Martin Luther) King andò in prigione per aver preso una posizione. Rosa Parks andò in prigione per aver preso una posizione. A volte devi prendere una posizione" ha aggiunto il deputato commentando l'allontamento.