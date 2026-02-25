Discorso di Trump, tensione in aula tra urla e slogan: deputato espulso per cartello "I neri non sono scimmie"
Proteste e agitazioni hanno segnato il discorso di Donald Trump, con deputati espulsi e urla dai banchi democratici
© Ansa
Il deputato del Texas Al Green è stato allontanato dalla Camera dei Rappresentanti durante il discorso di Trump per il secondo anno consecutivo. Green aveva esposto un cartello con la scritta: "I neri non sono scimmie", riferendosi a un video pubblicato su Truth dal presidente che ritraeva Barack e Michelle Obama come primati.
Tensione in aula
Mentre veniva accompagnato fuori, Green ha agitato il cartello verso i banchi repubblicani, dove il deputato Troy Nehls ha tentato di afferrarlo. "Ora, ci sono persone che credono che non dovrei prendere una posizione del genere. Ci sono altri che hanno preso posizioni, e anche loro sono stati vilipesi. Il dottor (Martin Luther) King andò in prigione per aver preso una posizione. Rosa Parks andò in prigione per aver preso una posizione. A volte devi prendere una posizione" ha aggiunto il deputato commentando l'allontamento.
Silenzio spezzato
Durante la prima ora del discorso, i democratici erano rimasti in silenzio e composti. Ma quando Trump ha attaccato gli immigrati, la quiete è saltata. Le deputate Ilhan Omar e Rashida Tlaib hanno più volte urlato contro il presidente, contestando la sua definizione della comunità somala del Minnesota come "pirati" e accusandolo di aver favorito la morte di cittadini americani con la sua politica di stretta sull’immigrazione. Uno scambio duro con il presidente che ha replicato: "Dovreste vergognarvi".