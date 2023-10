Stati Uniti, insegnante lascia la scuola per dedicarsi alla carriera su OnlyFans

Negli Stati Uniti, un'insegnante di 28 anni di un liceo del Missouri, Brianna Coppage, ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla carriera su OnlyFans.

Come riportano i siti locali, la professoressa era stata sospesa dopo che l'istituto in cui insegnava inglese - il St. Clair a St. Clair, nella contea di Franklin - aveva scoperto che, per arrotondare il suo stipendio, la donna pubblicava contenuti a luci rosse sul noto sito web. "Non voglio fare la guerra al distretto scolastico - ha spiegato la professoressa al sito The Messenger -. So che se restassi a scuola nulla sarebbe più come prima, quindi questa è l'opzione migliore".