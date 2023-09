Stati Uniti, deputata trumpiana cacciata da un teatro: fumava e palpeggiava il partner

Boebert e il suo staff inizialmente hanno smentito che stesse fumando una sigaretta elettronica ammettendo soltanto che era stata cacciata perché troppo rumorosa. Ma un video di sorveglianza ottenuto e trasmesso dalla stazione televisiva di Denver 9News ha mostrato cosa è successo. A un certo punto una donna incinta l'ha affrontata chiedendole di smettere di ma lei si è rifiutata. Quando la sicurezza del teatro le ha chiesto di allontanarsi lei avrebbe risposto "ma sapete chi sono?". "Gli ultimi giorni sono stati difficili e umilianti", ha dichiarato Boebert spiegando che il suo recente divorzio ha messo a dura prova lei e la sua famiglia.

I suoi elettori repubblicani le rimproverano, inoltre, il fatto che il suo fidanzato, il 46enne Quinn Gallagher, sia un democratico e proprietario di un locale ad Aspen dove si esibiscono le drag queen. Boebert è nota per i suoi tweet offensivi e incendiari proprio contro quegli show e la comunità Lgbtq+ in generale. "Portate i vostri bambini in chiesa non agli spettacoli di drag queen", scrisse una volta su Twitter la deputata che nel 2015 fu ammanettata per essersi intromessa nell'arresto di due minorenni che avevano consumato alcol a un festival invitandoli a scappare dalla polizia. In Congresso è da sempre una sostenitrice di tutti i provvedimenti anti-gay ed è stata segnalata dall'associazione per i diritti umani Center for Countering Digital Hate and the Human Rights Campaign come "produttrice d'odio nei confronti degli omosessuali" attraverso il suo account Twitter.