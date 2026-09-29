Stati Uniti, ok della Corte Suprema a Trump a riprendere le espulsioni verso Paesi terzi

Si tratta quindi di una vittoria per l'amministrazione Trump. La Corte ha accolto la richiesta d'emergenza del Dipartimento di Giustizia di sospendere la sentenza del giudice distrettuale statunitense Brian Murphy, con sede a Boston, secondo cui la politica del Dipartimento della Sicurezza Interna di rimuovere i migranti nei cosiddetti Paesi terzi è illegale. La Corte ha inoltre annunciato che esaminerà il caso nel merito entro la fine dell'anno.