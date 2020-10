Usa, accuse di molestie sessuali contro l'élite del vino

Ventuno donne hanno dichiarato di esser state molestate , manipolate e aggredite sessualmente da alcuni membri dell’élite dei sommelier americana, la Court of Master Sommeliers . Lo riporta il New York Times in cui emergono racconti di promozioni, all’intero dell’organizzazione, in cambio di favori sessuali.

Solo 155 master sommelier al mondo - Dal 1977, anno della fondazione della sezione “Americas” della Court of Master Sommeliers, solo 155 persone hanno avuto l’onore di diventare Master sommelier, il titolo più prestigioso nel mondo vinicolo, ottenuto dopo un lungo processo di qualificazione. Di questi la maggior parte, 131, sono uomini. Il dato non stupisce dal momento che l’industria del vino è da sempre un ambito prettamente maschile.

Abusi sessuali sotto gli occhi di tutti - La denuncia porta alla luce un problema che, stando alle testimonianze delle 21 donne, è ben noto alla leadership da molto tempo. Fatti di abusi, violenze, avances. Secondo alcuni resoconti riportati dal giornale americano, un maestro sommelier del Texas avrebbe chiesto un paio di mutande “con cui coccolarsi”, mentre un’altra donna ha raccontato di esser stata violentata da un maestro sommelier a New York dopo un incontro sul vino.

Il ruolo del master sommelier e la consulenza di prestigio - La Court of Master Sommeliers, Americas, è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha sede a Napa, in California. I maestri sommelier si presentano al tavolo nei migliori ristoranti e ricoprono il ruolo di consulenti per i più importanti distributori di vino, per le migliori catene alberghiere, oltre che per le guide di crociere di lusso.

I benefici e lo stipendio annuo - Diventare maestro sommelier significa godere di un prestigio, anche economico, che dura tutta la vita. La spilla rossa e oro, ottenuta dopo quattro livelli, dall’introduzione al master, si conquista in seguito a svariate lezioni, degustazioni, test che richiedono elevate tariffe. Accedere al master non è per tutti, ma una volta raggiunto il vertice si gode di uno stile di vita molto agiato. Il reddito medio annuo dei master sommelier, secondo quanto riporta un sondaggio interno risalente al 2017, ammonta a 164.000 dollari e la consulenza viene pagata in media 1.000 dollari al giorno.

Iter lungo e costoso, pagato a caro prezzo - La prova finale, il cui voto è segreto, è giudicata da esaminatori che provengono dai ranghi più alti della Court. Molto importanti sono le lettere di raccomandazione, oltre che aver accesso ai vini costosi per le degustazioni e la possibilità di compiere viaggi nelle regioni vinicole. Non è semplice poter godere di questi benefici e solo pochi hanno il privilegio di farvene parte, a meno che, come raccontano le denunce delle 21 donne, non si accettino favoritismi in cambio di prestazioni sessuali.

Lo storico insegnante sommelier denunciato da 11 donne – Nella black list dei denunciati compare il nome di Fred Dame, il primo master sommelier americano e fondatore della Court of Master Sommeliers. Geoff Kruth, 45 enne, uno degli insegnanti di primo piano dell’organizzazione, è stato denunciato da 11 persone per una “cattiva condotta sessuale”. Dopo aver negato, tramite il suo avvocato, qualsiasi scorrettezza, ha presentato le dimissioni la scorsa settimana.