"Stasera Italia", Primo ministro dell'Albania: "L'Italia unica finestra sul mondo quando eravamo chiusi" 

"L'Italia per noi è stata una finestra sul mondo quando eravamo chiusi nel bunker di un comunismo feroce". Il Primo ministro dell'Albania, Edi Rama, in collegamento con "Stasera Italia" racconta le ragioni che legano il suo Paese con il nostro. Solo alcuni giorni fa, proprio dall'Albania, sono arrivati 30 tra medici e infermieri che supporteranno il sistema sanitario italiano nella lotta contro il coronavirus.

Il premier Rama spiega che quando il suo Paese era sotto la dittatura comunista, durata fino al '91, i cittadini albanesi provavano a captare il segnale della televisione italiana, oscurato dal governo, per seguire le partite di calcio della Nazionale. "Per non parlare dei libri di arte italiana 'divorati' di nascosto" - conclude il Primo ministro.