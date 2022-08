Stampa Taiwan: previsto in serata l'arrivo di Nancy Pelosi | Cina: visita pericolosa, minerebbe legami con gli Usa

La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, lascerà Singapore e dovrebbe sbarcare a Taiwan intorno alle 22:20, ora locale. Lo riporta il Liberty Times, mentre il presidente Tsai Ing-Wen e il suo ufficio non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. Secondo l'ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun, la possibile visita della speaker "è molto pericolosa, minerebbe le relazioni tra Cina e Usa".

Il viaggio di Nancy Pelosi in Asia -

La speaker della Camera Usa, a capo della delegazione del Congresso, è intanto arrivata in Malesia, seconda tappa della suo tour in Asia. Il programma ufficiale prevede che, dopo Kuala Lumpur, Pelosi di diriga a Seul, in Corea del Sud: la rotta dei voli commerciali sulla tratta segue la costa orientale di Taiwan, opposta quindi a quella della Cina, creando le condizioni migliori per uno scalo a Taipei con le minacce di risposta militare da parte di Pechino.

Cina a Usa: "Visita di Pelosi molto provocatoria" -

La possibile visita della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan minerebbe le relazioni tra Cina e Stati Uniti. E' quanto ha ribadito l'ambasciatore cinese delle Nazioni Unite, Zhang Jun. "Apparentemente una visita del genere è molto pericolosa, molto provocatoria", ha osservato Zhang in una conferenza stampa tenuta in occasione dell'inizio ad agosto della presidenza cinese del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Se una visita del genere si verifica, minerà anche le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti", ha aggiunto il diplomatico.

Il monito di Pechino -

Inoltre, "anche la situazione a Taiwan sta cambiando con il supporto di alcune forze esterne. La tendenza di Taiwan verso l'indipendenza si sta ulteriormente sviluppando. Se non intraprendiamo azioni appropriate ed energiche per fermarla la situazione potrebbe essere persino fuori controllo", ha continuato Zhang. L'invito a Washington è di "onorare il suo impegno per il principio della Unica Cina", che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito durante una video chiamata con il leader cinese Xi Jinping la scorsa settimana. Zhang ha concluso assicurando che "faremo tutto il possibile per difendere la nostra sovranità e integrità territoriale".

Navi e aerei da guerra cinesi lambiscono linea mediana dello Stretto -

Fin dalle prime ore dell'alba, diversi aerei da guerra delle forze armate cinesi hanno sorvolato lo Stretto di Taiwan lambendone la linea mediana. Lo riferiscono fonti citate dalla stampa taiwanese, secondo cui in prossimità del confine ufficioso tra la Cina continentale e Taiwan sono stazionate da lunedì anche diverse navi da guerra cinesi. Secondo fonti della Difesa dell'Isola, la permanenza di navi e aerei in prossimità della linea mediana è inusuale e "molto provocatoria", anche nell'accresciuta situazione di tensione comportata dai sorvoli quasi quotidiani di aerei cinesi all'interno della zona di identificazione per la difesa aerea di Taiwan.

Cina: stop import beni alimentari da 180 società di Taiwan -

Nel frattempo, con una mossa che appare di ritorsione, la Cina ha sospeso l'import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan. I media di Taipei hanno rimarcato che "l'improvvisa mossa delle dogane cinesi causerà un duro colpo" all'industria alimentare locale, tra agricoltura e pesca. Le dogane, in base ai rilievi ufficiali, hanno contestato "la violazione delle normative pertinenti e interrotto d'urgenza l'import". Dal 2021 la Cina ha messo al bando ananas e altri beni taiwanesi per la presunta presenza di parassiti e sostanze vietate.