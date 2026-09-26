Sri Lanka, turista italiana di 27 anni cade da una cascata e muore

Valentina Stragliotto © Linkedin
Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto il 24 settembre alla cascata Ravana, nella zona di Ella, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica.
La dinamica dei fatti
La polizia locale sta portando avanti le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ma secondo le prime informazioni, le amiche avevano raggiunto la cascata di Ravana, una delle mete più frequentate dell'isola dai turisti. La 27ennne era con l'amica nella parte alta della cascata, dove si sarebbe posizionata su un masso per scattare alcune fotografie. Qui, Valentina avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto e facendo un volo di oltre 30 metri. Soccorsa dopo la caduta, è stata trasportata all'ospedale di Demodara, dove è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.
Chi era Valentina Stragliotto
Originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, la 27enne aveva studiato nella sua città natale per poi proseguire gli studi universitari nel Regno Unito. Si era infatti trasferita a Bournemouth per poi spostarsi a Brighton per lavoro. Era una consulente specializzata per l'ottimizzazione dei siti internet, pubblicità online e strategie multicanale. Valentina coltivava anche una forte passione per i viaggi, tanto collaborare con WeRoad (organizzatore di viaggi di gruppo) come una delle sue coordinatrici, accompagnando gruppi di viaggiatori in varie località.