Sri Lanka, turista italiana di 27 anni cade da una cascata e muore

La polizia locale sta portando avanti le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ma secondo le prime informazioni, le amiche avevano raggiunto la cascata di Ravana, una delle mete più frequentate dell'isola dai turisti. La 27ennne era con l'amica nella parte alta della cascata, dove si sarebbe posizionata su un masso per scattare alcune fotografie. Qui, Valentina avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto e facendo un volo di oltre 30 metri. Soccorsa dopo la caduta, è stata trasportata all'ospedale di Demodara, dove è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.