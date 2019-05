Sri Lanka, l'esercito arresta 100 persone per le stragi di Pasqua

L'esercito dello Sri Lanka ha arrestato circa 100 persone sospettate di essere coinvolte negli attentati di Pasqua, in cui ci furono 258 morti. I 100 presunti terroristi sono stati individuati in varie operazioni contro lo Stato islamico, alle quali hanno partecipato circa 3mila militari, impegnati nei raid nella capitale e nei suoi dintorni. Quasi tutti i sospetti sono stati trovati in possesso di armi e sostanze illecite.