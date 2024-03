L'ombra delle spie russe sul voto europeo, l'allarme da Polonia e Repubblica Ceca

La Polonia rimuove un generale

L'Abw, come riportano diversi media polacchi, ha spiegato che le attività sono il risultato della cooperazione internazionale con una serie di servizi europei e in particolare del coordinamento con i partner cechi. L'operazione arriva all'indomani della rimozione da parte di Varsavia del comandante dell'Eurocorps, il tenente generale polacco Jaroslaw Gromadzinski, del quale è stato disposto il ritorno immediato nel Paese. La decisione, aveva spiegato il ministero della Difesa polacco, è stata presa dopo che "il servizio di controspionaggio militare ha avviato un procedimento di ispezione sul nulla osta di sicurezza personale del tenente generale Jaroslaw Gromadzinski per ottenere nuove informazioni sull'ufficiale". Al momento non è chiaro se i due eventi siano collegati.