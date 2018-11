Strage di Orlando, la testimonianza di una sopravvissuta: "Il killer mi disse che non odiava i neri"

"Mateen ha telefonato al 911 proclamando fedeltà all'Isis", ha dichiarato Patience, rimasta ferita da colpi di arma da fuoco in entrambe le gambe. "Dopo la telefonata si è rivolto a noi che eravamo nascosti nei bagni, e ha chiesto se ci fossero dei neri - ha proseguito la giovane -. Io avevo troppa paura per rispondere, ma un uomo di colore ha risposto di sì, ce n'erano sei o sette". A quel punto il killer avrebbe risposto: "Voi sapete che non ho problemi con i neri, questo riguarda il mio Paese".



Patience prosegue nel racconto di quei momenti terribili: "C'erano corpi dappertutto, eravamo tutti ammassati nel bagno. Potevamo vedere impronte di sangue su ogni cosa". La 20enne era nel locale con amici e sua cugina, la 19enne Akyra Murray. "A un certo punto mi sono resa conto che qualcuno si trovava sopra il corpo di Akyra: era in fin di vita", ha raccontato in lacrime. "Ho preso il suo cellulare per restituirglielo una volta arrivate in ospedale, ma non c'è stato niente da fare. La madre di Akyra dice di non pensarci più, di non avercela con me stessa. Ma è dura", ha concluso, con la voce strozzata dal pianto.