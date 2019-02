Seconda Guerra Mondiale, le "wonder women" che salvarono le ferrovie britanniche

Seconda Guerra Mondiale, le "wonder women" che hanno salvato le ferrovie britanniche IPA 1 di 20 IPA 2 di 20 IPA 3 di 20 IPA 4 di 20 IPA 5 di 20 IPA 6 di 20 IPA 7 di 20 IPA 8 di 20 IPA 9 di 20 IPA 10 di 20 IPA 11 di 20 IPA 12 di 20 IPA 13 di 20 IPA 14 di 20 IPA 15 di 20 IPA 16 di 20 IPA 17 di 20 IPA 18 di 20 IPA 19 di 20 IPA 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una raccolta di eccezionali foto dell'epoca documenta il coraggio e la forza di cui furono capaci migliaia di donne alle prese con mansioni considerate "maschili". L'industria ferroviaria e il trasporto su rotaie rappresentava un settore vitale dell'economia della Gran Bretagna. La partenza dei lavoratori maschi non poteva dunque comprometterne la salute e il corretto funzionamento.



Operaie e telefoniste - Un plotone di donne, giovani e meno giovani, si rimboccò le maniche per sostituire mariti, fratelli e padri nella manutenzione delle ferrovie del Regno Unito. Come portantine trasportano casse di merci lungo le banchine, come telefoniste rispondevano alle chiamate, come "lampiste" salivano su piattaforme traballanti per segnalare i treni e come controllori raccoglievano i biglietti da civili e militari.