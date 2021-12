Spazio, lanciato Soyuz con due satelliti europei Galileo

-afp

Dopo tre sere consecutive di rinvio, il lanciatore Soyuz Vs26 è stato lanciato dal Centro spaziale della Guyana (Csg) sabatoalle 21:19 (le 02:19 di oggi in Italia). La finestra di lancio è stata utilizzata nonostante la pioggia battente che cade sulla Guyana francese da diversi giorni. Inizialmente previsto per il 1 dicembre, il lancio era stato rinviato due volte per cause meteorologiche.