Paura a York, in Pennsylvania, dove un uomo ha aperto il fuoco in un ospedale ferendo cinque persone e uccidendo il 49enne agente Diogenes Archangel-Ortiz che aveva risposto alla chiamata di emergenza. Secondo i media americani l'aggressore, che aveva preso in ostaggio alcuni membri dello staff dell'ospedale, è stato poi ucciso. Nessun paziente della struttura è rimasto coinvolto: i cinque feriti sono un medico, un'infermiera, un usciere e due agenti.