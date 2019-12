Spari nella base di Pensacola, il killer: "America nazione del male"

Poco prima di aprire il fuoco nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, l'ufficiale dell'aviazione saudita aveva pubblicato su Twitter un breve manifesto in cui definiva gli Stati Uniti "la nazione del male". Lo riferisce il Site, sito di monitoraggio del jihadismo online. "Sono contro il male e l'America nel suo insieme si è trasformata in una nazione malvagia", ha scritto l'assalitore identificato come Mohammed al-Shamrani.