Spari a Utrecht, arrestato il killer: ha agito per motivi familiari

E' stato arrestato il sospetto autore della sparatoria sul tram di Utrecht, in Olanda: il 37enne turco Gokmen Tanis avrebbe aperto il fuoco contro una persona per "motivi familiari", colpendo anche chi cercava di aiutarla. Lo riporta l'agenzia statale turca Anadolu, citando alcuni parenti del killer che vivono in Turchia. A confermare questa versione anche un testimone: "L'assalitore è uno del quartiere, non credo abbia agito per terrorismo".