Momenti di paura in pieno centro a Washington. A due isolati dalla Casa Bianca, in una zona affollata di turisti soprattutto in questi giorni alla vigilia del Thanksgiving, la festa più importante per gli americani, un uomo ha aperto il fuoco attorno alle 15 ora locale (le 21 in Italia) e gravemente ferito due soldati della Guardia nazionale, la forza schierata da Trump per combattere il crimine nella città. I due uomini sono poi morti in ospedale. Trump: "L'autore della sparatoria è un animale, pagherà prezzo molto alto". Non è ancora chiara la dinamica della sparatoria. I due soldati avrebbero aperto il fuoco contro l'aggressore prima di essere feriti. A questo punto non è chiaro se fossero loro l'obiettivo dell'attacco e se siano intervenuti per evitare una strage. Un video però indicherebbe che il sospettato avrebbe teso un agguato ai soldati. Lo riferisce la Cnn. Nel video apparirebbe l'assalitore aprire per primo il fuoco contro due-tre militari, uno dei quali avrebbe risposto ai colpi.