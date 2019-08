Sparatoria Texas, candidati dem rilanciano controllo sulle armi

I candidati democratici alle elezioni presidenziali del 2020, dopo la strage di El Paso, hanno espresso la loro indignazione per l'aumento degli omicidi di massa nel Paese puntando il dito contro la National Rifle Association e i suoi sostenitori al Congresso. "Non è solo per quanto accaduto a el Paso; è successo tante volte. E' successo qui a Las Vegas dove alcuni lunatici hanno ucciso 50 persone", ha detto il senatore Bernie Sanders.