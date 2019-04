Sparatoria San Diego, autore sarebbe un suprematista bianco

Il diciannovenne di San Diego che ha aperto il fuoco contro i fedeli di una sinagoga di Poway, in California, sarebbe un suprematista bianco e avrebbe scritto alcune lettere in cui denuncia il suo odio verso gli ebrei e altre persone. Lo riporta il Site, secondo cui il ragazzo avrebbe ammesso di essersi ispirato a Brenton Tarrant, l'autore della strage in una moschea e in un centro islamico di Cristchurch, in Nuova Zelanda.