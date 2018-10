Sparatoria Pittsburgh, Trump in visita alla sinagoga: proteste

Donald Trump, accompagnato dalla First lady Melania, si è recato presso la sinagoga di Pittsburgh, dove il killer Robert Bowers sabato ha aperto il fuoco uccidendo 11 persone. La visita è stata accolta dalla proteste: centinaia di persone, infatti, sono scese in piazza contro il presidente americano, agitando cartelli in cui si spiegava che non era il benvenuto.