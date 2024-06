Una persona è morta in una sparatoria a Monaco di Baviera, in Germania. Lo riportano i quotidiani tedeschi precisando che lo scontro a fuoco sarebbe stato scatenato da "un alterco tra due persone". Un portavoce della polizia ha detto che "sono subito scattate le ricerche per individuare un fuggitivo" e ha assicurato che "al momento non c'è alcun pericolo per la popolazione", secondo quanto scrive la Bild.