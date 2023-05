Sparatoria in un ristorante in Mississippi, ucciso un 19enne

In Mississippi un 19enne è stato ucciso in una sparatoria in un ristorante e almeno altre quattro persone sono rimaste ferite.

Lo riportano i media americani. Il killer, che non è stato ancora arrestato, ha aperto il fuoco ad una festa per il "Cinco de Mayo" nel locale The Scratch Kitchen & Bar, ad Ocean Springs. Sfiorata la strage: al momento della sparatoria nel locale erano presenti almeno 200 persone.