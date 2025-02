Nuova sparatoria davanti alla metropolitana a Bruxelles, ucciso un 19enne

Ad Anderlecht, nell'hinterland di Bruxelles, in Belgio, un 19enne è stato ucciso in una sparatoria avvenuta davanti alla fermata della metropolitana di Clémenceau. Si tratta dell'ennesimo caso di una sparatoria nei pressi della stessa stazione: già la scorsa settimana era stato segnalato un episodio analogo, che a quanto pare era legato a un regolamento di conti nel narcotraffico. Anche in questo caso, secondo la stampa locale, potrebbe trattarsi di una guerra tra bande per il controllo delle piazze dello spaccio.