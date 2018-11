Sparatoria in un ospedale a Chicago: morte tre persone e l'assalitore

Ore di terrore in un ospedale di Chicago, il Mercy Hospital, dove, nel parcheggio, un uomo ha fatto fuoco su una donna, sua ex fidanzata e medico dell'istituto. Poi l'uomo è entrato all'interno dell'edificio sparando all'impazzata prima di essere ucciso dalla polizia. Alla fine sono rimaste a terra 4 vittime: oltre all'assalitore e alla sua ex, sono morti anche uno dei poliziotti intervenuti sulla scena e una seconda donna.