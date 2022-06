Sparatoria in un centro commerciale in Nord Carolina, 4 feriti

È di almeno quattro feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella città di Gastonia, Nord Carolina, nei pressi di un centro commerciale.

Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, la polizia sta cercando un uomo armato. Le autorità avevano affermato in un primo momento che la sparatoria fosse avvenuta in un'area all'interno del centro commerciale, ma ora l'informazione è da verificare. In una nota, il capo della polizia di Gastonia, Travis Brittain, ha affermato che ancora non soon chiari i motivi dell’aggressione.