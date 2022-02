Sparatoria in campus universitario in Virginia, uccisi due poliziotti

-afp

Due poliziotti sono stati uccisi in una sparatoria in un campus universitario della Virginia: l'aggressore è stato catturato poco dopo, ma le autorità non hanno diffuso le sue generalità né il movente dell'attacco. I due agenti, John Painter e J. J. Jefferson, sono stati colpiti in un agguato al campus del Bridgewater College, ma nessuno studente sembra essere stato coinvolto nell'episodio. Immediato il commento del presidente americano Joe Biden: "Un'altra sparatoria si è presa le vite di due poliziotti coraggiosi. Io e Jill stiamo pregando per le famiglie delle persone perdute. La violenza delle armi contro le forze dell'ordine è ripugnante e deve finire".